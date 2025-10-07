環境省と東京都は７日、東京港青海ふ頭で荷揚げされたコンテナ３個から、強い毒を持つ「要緊急対処特定外来生物」のヒアリの働きアリ１万匹以上（推計）と、卵やさなぎなど８０００個以上（同）が見つかったと発表した。東京港でヒアリが初確認された２０１７年以降で最多の発見数。都によると、コンテナは９月下旬に中国・アモイ港で船積みされ、同３０日に東京港に到着。その際、事業者が多数のアリを見つけて環境省に通報し