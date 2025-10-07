一気呵成の攻めが実を結んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月6日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）がトップ。序盤からリードを広げ、ダントツで迎えた南場の親番も譲らずに連荘。終盤は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の猛追を受けたが、リードを守り切り逃げ切った。【映像】渋川難波がやりたい放題！強烈な満貫シーン第1試合は岡田が大きな浮き（＋12.8）の2着。続く当試合は今期ここまでトップ・2着