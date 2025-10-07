自民党の高市新総裁は7日、新しい執行部を発足させます。幹事長には鈴木総務会長を、政調会長には小林元経済安保担当大臣を起用する方針です。【映像】副総裁に内定した麻生最高顧問ら党運営の要となる幹事長と総務会長には、麻生派に所属する鈴木俊一総務会長と有村治子両院議員総会長をそれぞれ起用し、麻生最高顧問は副総裁に据えます。政調会長に総裁選で争った小林鷹之元経済安保担当大臣、選挙対策委員長には高市氏の