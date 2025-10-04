『【エンジンが稼働するのは・・】オーラe-power意外と知らない隠し機能』と題した動画で、元電機エンジニアのたか氏がAURA e-POWERオーナーや購入検討者向けに、知られざる“エンジンが勝手に始動する理由”や燃費アップの裏技、便利なディスプレイ機能までを徹底解説した。 たか氏は冒頭、「アイドリング時にエンジンが勝手に起動した? この疑問を動画で解決します」と語り、現行オーナーが遭