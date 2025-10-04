2020年6月に兵庫県宝塚市の住宅において男がボーガン（クロスボウ）を撃ち、自らの母、祖母、弟の3人を殺害し、家に訪れた叔母1人にも重傷を負わせた事件。殺人と殺人未遂の罪に問われた野津英滉被告（28）の裁判員裁判の第2回公判が9月30日、神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。【写真】逮捕された22歳当時、送検される野津被告。凶器に用いられたクロスボウ第1回公判では、事件当時、祖母、被告人、弟の3人と住んでいた