3日午後、茨城県高萩市のアパートの一室で70代の男性が室内で倒れている状態で見つかり死亡が確認されました。警察は殺人事件とみて、同居するめいとみられる女性から事情を聞く方針です。警察によりますと、3日午後1時頃、高萩市安良川のアパートで女性の声で「同居のおじを殺した」という内容の110番通報があったということです。通報を受けて警察官が現場に駆けつけたところ、70代の男性が部屋の中で倒れていて、その場で死亡が