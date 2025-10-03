2日、秋田市で男性がトラックにはねられた事故で、死亡したのは秋田市の44歳の男性とわかりました。男性は道路にうずくまっていたとみられ、警察が事故の詳しい状況を調べています。秋田中央警察署の調べによりますと2日午前3時ごろ、秋田市川尻総社町の十字路で道路にいた男性がトラックにはねられ、その場で死亡が確認されました。警察が身元を調べたところ死亡したのは、秋田市川元小川町の会社員小野慎太郎さん44歳とわかりま