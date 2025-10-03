喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は10月7日、ロッテのチョコレート「ラミー」とコラボした「コメダのフラッペ Rummy」を発売する。価格は店舗によって異なり、税込770円〜1,010円。「コメダのフラッペ」のコラボ商品は今回が初めて。「ラミー」の魅力を生かした季節限定のフラッペとして販売するもの。販売店舗は、コメダ珈琲店のうち「コメダのフラッペ」を取り扱っている店舗。販売期間は2026年1月下旬までを予定しているが、限定