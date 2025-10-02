ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 三谷幸喜氏の新ドラマに「第1話でもういいや」など厳しい声あがる 三谷幸喜 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 三谷幸喜氏の新ドラマに「第1話でもういいや」など厳しい声あがる 2025年10月2日 16時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三谷幸喜が手がけたドラマの第1話が放送されたと、週刊女性PRIMEが報じた SNS上では「全然おもしろくない」「第1話でもういいや」と厳しい声が 近年の作品に「昔のキレがない」との声があがっているのは事実だとライター 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分 杉本彩 「オスとして認められない」→デートで割り勘男性に超辛口評価、「１００％男の人が払って頑張る姿を見せることが素敵」 2025年10月2日 15時46分 スーパードライの出荷も停止…アサヒシステム障害、コンビニＰＢ商品の供給に波及 2025年10月2日 22時19分