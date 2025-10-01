「離婚」はシャレにならない言葉だった女優の仲間由紀恵（45歳）が、10月期のフジテレビ系連続ドラマ『小さい頃は、神様がいて』に出演することが話題だ。地上波ゴールデン・プライム（GP）帯ドラマで初主演を果たす俳優の北村有起哉（51歳）と夫婦役を演じる。同ドラマは、同局系の人気ドラマシリーズ『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏によるオリジナル脚本のホームコメディー作品。2人の子を持つ