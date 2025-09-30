9月29日、モデルで女優のKoki,が、イタリア発のランジェリーブランド「intimissimi（インティミッシミ）」のアンバサダーに就任した。同日、Koki,のInstagramで公開されたビジュアルでは、黒をベースに、白いレースで縁取られたブランドの下着を身にまとい、胸元や腹部まであらわになった “大胆スタイル” を披露した。《日本初のintimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄です。発表を伺った時は夢のようで