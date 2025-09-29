《発表を伺った時は夢のようで胸が高鳴りました》9月29日に更新したインスタグラムで、こう綴ったのはモデルで女優のKoki,（22）。この日、イタリアの有名ランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の、日本初となるローカルアンバサダーに就任することが発表された。‘96年に創業された「Intimissimi」は世界中で女性からの支持を集めており、日本国内でも渋谷や銀座に店舗を出すなど高い人気を誇るブランドだ。Ko