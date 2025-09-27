ロシアのプーチン大統領と中国の習近平（シーチンピン）国家主席。天津で開催された上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議で＝１日/Alexander Kazakov/AFP/POOL/Getty Images（ＣＮＮ） ロシアが中国空挺（くうてい）部隊への装備や訓練の提供に合意したことが、有力シンクタンクの精査を経た流出文書から明らかになった。中ロ両国の軍事的な協力関係が一段と深化している状況が浮き彫りになった。ハッカー集団「ブラックムーン」が流出