映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」 12月19日（金）日米同時公開 (C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. 12月19日に日米同時公開される映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」。その本予告編と本ポスターが公開された。配給はウォルト・ディズニー・ジャパン。 全世界歴代興行収入ランキングで第1位の「アバター」。「タイタニック」を超