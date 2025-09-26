映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」

12月19日（金）日米同時公開

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

12月19日に日米同時公開される映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」。その本予告編と本ポスターが公開された。配給はウォルト・ディズニー・ジャパン。

全世界歴代興行収入ランキングで第1位の「アバター」。「タイタニック」を超え、同ランキング第3位にランクインした「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」。12月公開の「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」はシリーズ第三弾となる最新作。

ティザー映像解禁から約2カ月、今回公開された本予告編では、主人公ジェイク・サリーと対峙することとなる“アッシュ族”のリーダー・ヴァランの姿、空や森や海、そして火山など壮大な自然を舞台に繰り広げられる激しい闘い、大きな壁を前にこれまで以上に絆が試されるサリー一家の様子が描かれる。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』本予告｜パンドラの秘密が明かされる―｜2025年12月19日（金）日米同時公開！

予告編は、今作で初登場となるパンドラに住むナヴィの部族“アッシュ族“のリーダー：ヴァラン(演：ウーナ・チャップリン)が、枯れ果てた山を背景に「救いを求めたのに、エイワに見放された」という静かに、だが激しく怒りを燃やすセリフから始まる。

「炎は山からやってきて、森を焼き尽くした」とも語るヴァラン達アッシュ族は、過去にパンドラの調和を保つ神のような存在＜エイワ＞にどんな裏切りを受けたのか?

ヴァラン

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

キリ

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

そして、「その炎で世界を焼き尽くすには俺が必要だ」と、彼女らに歩み寄り手を組もうとするクオリッチ大佐(演：スティーヴン・ラング)の姿も。

クオリッチ大佐はナヴィとなったジェイク・サリー(演：サム・ワーシントン)の因縁の敵であるが、ヴァランはクオリッチと手を組みジェイク達サリー一家をどのように絶望に追いつめるのか。

ジェイク

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

また、パンドラに住むサリー一家の養子である人間：スパイダー(演：ジャック・チャンピオン)も引き続き登場。パンドラでは人間が呼吸すると命を落とすため、彼が過ごすにはフェイスマスク装着が必須だが、映像後半にはマスクを外したスパイダーの姿が。

スパイダーがパンドラで呼吸出来ることは、人間が一気にパンドラに攻め込んでくる可能性を意味し、「人間がマスク無しで生きられたら--ナヴィは滅ぼされてしまう」とネイティリ(演：ゾーイ・サルダナ)に切なく語り掛けるジェイクのシーンも。

ネイティリ

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

スパイダーの存在は、今後の物語にどんな脅威をもたらすことになるのか？ そしてスパイダーが、強い殺意の槍を向ける視線の先に立ちはだかるのは、誰なのか……!

今まで以上に強靭な敵を前に、サリー一家はより一層団結を強め、家族や一族、パンドラを守りぬくことはできるのか? そもそも一体どうしてナヴィ同士で対立することになったのか?

トゥルクン

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

“アバター“として人類が潜入した理想郷パンドラ。美しい空にはお馴染みの翼竜・イクランやクラゲのようなひらひらと優艶な新しいクリーチャーが飛び交い、前作に引き続き雄大なクジラのような海のクリーチャー・トゥルクンたちが一斉に水面に現れるなど、偉大なパンドラの自然は健在だが、「お前が思う以上に、この星は未知の世界だ」とジェイクが語るように、そこには誰も未だ見ぬ神秘の世界が広がっている。

そんな美しい自然の中で繰り広げられる、シリーズ史上最大スケールで描かれる迫力のアクションシーンの数々も見どころの一つ。

ジェイク・サリーたちが率いる森の民“オマティカヤ族“がイクランと共に敵陣に飛び込む空中戦や、“灰の民”アッシュ族が駆使する炎との闘い、ついには人間が莫大な数の最新戦闘機で攻め込んでくるシーンなど、思わず息を呑んでしまうようなこれまで以上に迫力あるアクションシーン満載の予告編となっている。

なお、最新作の公開を記念して、1作目の「アバター」が9月26日から、2作目の「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」が10月3日から、各作1週間限定で3Dスクリーンにて劇場上映を実施することが決定している。