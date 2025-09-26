シンガーソングライター・Tani Yuuki（26歳）が、アニメ「ドラえもん」の新エンディング曲に、新曲「もしものがたり」を書き下ろしたことが発表された。これは全国ツアーの初日公演を迎えた9月25日、本編終了後のアンコールで発表されたもの。アニメ「ドラえもん」のエンディングは、2005年のリニューアルから20年で初めて作られる新規エンディングとなる。幼少期に見た映画「ドラえもん のび太とふしぎ風使い」の主題歌・ゆず「ま