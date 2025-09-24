ニューストップ > 車ニュース > トヨタ「アクア」に高級車譲りの上級アイテム初搭載! ヴェルファイア アクア 自転車 モデル アルフ コンパクトカー アルファード ラッシュ プリクラ くるまのニュース トヨタ「アクア」に高級車譲りの上級アイテム初搭載! 2025年9月24日 16時10分 リンクをコピーする 「アクア」に高級車譲りの“上級アイテム”初搭載！2025年9月1日に行われた一部改良で、トヨタの「アクア」は大きく進化しました。内外装、装備など、マイナーチェンジに匹敵する変更が加えられたアクアですが、話題のひとつとなっていたのがシームレスな減速を実現する「スムーズストップ制御」です。【画像】超カッコいい！ これが新型「アクア・カスタム」です！（30枚以上）一体どのような制御なのでしょうか。トヨタ新 記事を読む おすすめ記事 デリカミニ２年でフルモデルチェンジ…三菱自動車が好調車種で販売テコ入れ、５種のドライブモード搭載 2025年9月18日 17時6分 トヨタ「四駆スポーツカー」が早くも進化！ 走行性能向上＆新機能追加に「本気を感じる！」と反響あり！ 新「GRカローラ」既存ユーザーへの“神アップデート”も話題に！ 2025年9月18日 17時10分 レンタカー需要が多い車種は下取り価格が安くなる！ 人気コンパクトハッチの人気がゆえの悩み 2025年9月18日 6時20分 従来品から美容成分を強化*¹エイジングケア*²発想のスキンケアブランド「ジュレリッチ リュール」トリートメントクリームが新しくなって登場 2025年9月19日 10時0分 東芝ライフスタイル、検知距離を調整できる便座ふた自動開閉機能を搭載した瞬間式温水洗浄便座を発売 2025年9月17日 19時49分