最近になって暑さがようやく和らぎ、過ごしやすくなりました。秋は夏よりも眠りやすい季節といわれていますが、SNS上では「秋の夜長、ついつい夜更かししちゃう」「秋の夜、読書にぴったり」「秋の夜更かしは最高」などの声が上がっています。秋に夜更かしをすると、心身にどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。秋は睡眠時間が自然と長くなる季節Q.ネット上では「秋