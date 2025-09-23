J3高知は23日、白石尚久氏（49）の監督就任を発表した。また、選手らへのパワーハラスメントがあった秋田豊前監督（55）の退任も正式発表した。香川県出身の白石氏は30代からスペイン、オランダ、ベルギーで指導歴を積み、UEFAプロライセスを取得。昨季はイングランド2部ウェストブロミッジのテクニカルアシスタントを務めていた。クラブを通じ「このたび、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました。このような