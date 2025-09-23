ニューヨーク＝金子靖志】フランスのマクロン大統領は２２日、米ニューヨークの国連本部で開かれたイスラエルと将来のパレスチナ国家の共存を目指す「２国家解決」に関する首脳級会合で、パレスチナを国家として承認すると宣言した。前日に発表した英国とカナダに続き、先進７か国（Ｇ７）で３か国目となる。マクロン氏は「パレスチナの人々の正当な権利を認めることは、イスラエルの権利を奪うことではない」と強調し、２国