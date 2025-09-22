22日、モスクワ・クレムリンで開かれた安全保障会議で発言するロシアのプーチン大統領（右端）（AP＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は22日、米ロ間の唯一の核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」が来年2月5日に失効した後も、ロシアは1年間は戦略兵器の数を制限する条約内容を順守する用意があると表明した。安全保障会議で発言した。米国側にも同様の措置を取るように促した。プーチン氏は「この条約の