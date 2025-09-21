マンション入り口から焼け焦げた臭いが立ち込めていた――。19日正午過ぎ、林家ペー（83）、パー子（77）の自宅マンションで発生した火災。「週刊文春」はその現場に、メディアとして初めて立ち入った。【画像】あたりは一面黒焦げに…全焼した林家ペー・パー子さんの自宅（写真多数）◇「（部屋の中に入っても）構わないですけど。入れる状況なんで。今、偶然来たんだけどね。どうぞ、どうぞ」21日午後3時過ぎ、「週刊文春」