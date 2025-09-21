大人の女性に人気のブランド「ANTEPRIMA」とトータルビューティカンパニー「uka」が夢のコラボレーションを実現しました。2025年10月1日（水）に発売される「ANIMALE PANDA」コレクションは、遊び心あふれるパンダモチーフをデザインに取り入れた特別なアイテム。ネイルオイルとミニバッグがセットになった限定キットや、エレガントな香りのネイルオイルが登場し、毎日を彩るアクセサリーのよ