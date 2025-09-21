炭酸水を飲むことで、歯にダメージを与える可能性があるという。近年人気の高まりを見せる炭酸水だが、専門家はその酸性度が歯のエナメル質を侵食する要因となることを懸念している。 【写真】シャインマスカットの強炭酸漬けが新食感 歯科医らによると、中性pHの水道水と比較して酸性の炭酸水は、歯を「エッチング（浸食）」し、歯質を削り取るそうだ。 英「オーラル・ヘルス・ファウンデーション（口