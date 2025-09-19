ニューストップ > 国内ニュース > JR鹿児島線の門司港駅構内で、車両の座席など搭載品53点盗まれる 福岡県 JR西日本 盗難 時事ニュース FBS福岡放送ニュース JR鹿児島線の門司港駅構内で、車両の座席など搭載品53点盗まれる 2025年9月19日 10時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR鹿児島線の門司港駅構内で415系4両2編成の車両の搭載品53点が盗まれた 盗まれた主な搭載品は運転室座席、放送用マイク、客室内座席、行先字幕など すでに警察に届けており、警察は窃盗事件として捜査を始めている 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 今田美桜の動きが気になる？ 橋本環奈「紅白4年連続司会」がかかる“今年ならでは”の憂鬱 2025年9月19日 9時26分