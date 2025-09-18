ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 阪神・佐藤輝明が完全休養へ トレーナーが説明「疲労が溜まっている… 佐藤輝明 阪神タイガース プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス デイリースポーツ 阪神・佐藤輝明が完全休養へ トレーナーが説明「疲労が溜まっている」 2025年9月18日 17時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 阪神の佐藤輝明が2日連続でスタメンを外れた トレーナーは試合前の取材で「状態としては疲労が溜まっている」と説明 完全休養になるのかと問われると肯定し、最終的には監督が決断したと話した 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分