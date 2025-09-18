タイガーから、伝統工芸「京友禅」の着物柄をデザインに採用した真空断熱ボトルが発表されました。タイガー独自の塗装技術によって実現した凹凸のある立体的な色柄と手触りを持つ真空断熱ボトル、 MJXシリーズの新製品として発売される「真空断熱ボトル MJX-B481」。「京友禅」の手捺染工場として大正時代に創業した老舗の亀田富染工場とのコラボで生まれた製品です。2023年に初コラボ製品が登場し、今回が第２弾となります。現代