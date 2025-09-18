2025年8月上旬から9月上旬にかけて、AnthropicのAI「Claude」の応答品質が低下したという報告が相次ぎました。Anthropicが調査したところ、3つのインフラストラクチャー上のバグが原因だったことが明らかになりました。A postmortem of three recent issues \ Anthropichttps://www.anthropic.com/engineering/a-postmortem-of-three-recent-issues1つ目のバグは、コンテキストウィンドウを処理するサーバーへのデータ転送ミス、ル