話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は山形県の食材を生かした丼を紹介です。しかし、山形県はお米、肉、魚介、野菜に果実とすべての食材においしいものが揃う県。一体、どの食材をメインにするか。迷った末、鴨を使って有名なタイ料理をアレンジした丼にしてみました。味わい