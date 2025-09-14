話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は山形県の食材を生かした丼を紹介です。しかし、山形県はお米、肉、魚介、野菜に果実とすべての食材においしいものが揃う県。一体、どの食材をメインにするか。迷った末、鴨を使って有名なタイ料理をアレンジした丼にしてみました。味わい濃厚で美味です。

クセは少なく、旨みはたっぷりな鴨を使った、かき込み必至の丼です！

米沢牛も考えました。生産量日本一のわらびやタラの芽、漁獲量全国3位のホッケも検討しました。そして辿り着いたのが庄内鴨。フランスのバルバリー種を約3カ月育てた後出荷される鴨で、柔らかくクセのない、しかし味わいの濃い肉質を実現しており、今、売り出し中なのだそうです。

「今回はこの庄内鴨を使って、タイ料理のカオマンガイをアレンジ。旨みが強いので、お米とのバランスを取るためにトマトピューレを少し加える。味変用に味噌を使ったナムチムソースを添える、このふたつがポイントです。調理に難しい部分はないので、ぜひ試してみてください」（さとうさん）。

そしてご飯につや姫やはえぬきを使うと、一層相性が良くなるカモ。さらに出来立てはもちろん、冷めてもおいしいのでお弁当などにもいいカモです。

さとうこうじさん

「庄内鴨のカモマンガイ」ナンプラーと味噌を合わせたソースは香りと辛みを、すだちは爽快な酸味を加えたいときに使ってください

材料（2人前）

●鴨ムネ肉 ・・・240g

● 鴨ガラぶつ切り（鶏ガラでも可）・・・500g

● トマトピューレ ・・・10g

● 水 ・・・700ml

● 米 ・・・2合

● 薄切り生姜、潰したにんにく・・・ 7g

● 長ネギの頭の部分 ・・・ 50g

● スライスきゅうり ・・・1／2本

● パクチー、すだち ・・・ 適量

● ナムチムソース（材料は以下の通り）

☆ナンプラー ・・・小さじ2

☆味噌 ・・・ 10g

☆おろし生姜、おろしにんにく・・・ 2g

☆レモン果汁 ・・・ 小さじ1／2

☆生唐辛子輪切り ・・・ 適量

作り方

1．油をひいた大きめの鍋で鴨ムネ肉を炒める。焼き色が着いたら水を加え、水が沸くまで強火。沸いたら弱火で約2時間煮る（ダシの仕上がりは450m1が目安）。

2．1の茹で汁を濾す。

3．炊飯器に米、2のダシ330ml、トマトピューレ、薄切り生姜、潰したにんにく、長ネギを加えて炊く。

4．ナムチムソースの材料を混ぜ合わせておく。

5．1から鴨ムネ肉を取り出し、塩2g（分量外）を振り、適当な厚さにスライスする。

6．器にご飯を盛り、上に5をのせ、ナムチムソース、きゅうり、パクチー、すだちをあしらう。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

