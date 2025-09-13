ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤Î²¼È¾¿È¤òÊ£¿ô²ó¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À­¤¬ÃË¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÂ´Ö»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÁðÌÚÉðÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁðÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î²¼¤ê²÷Â®ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤Î²¼È¾¿È¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤ÏÃÔ´Á¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢