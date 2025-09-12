プロ野球のセ・リーグは、阪神が史上最速となる9月7日に優勝を決めた。一方、9月10日現在（以下同）、パ・リーグでは大混戦が続いている。首位は75勝46敗のソフトバンクで、マジック15が点灯。2位は73勝50敗の日本ハム、3位は64勝57敗のオリックス。そのため「日本シリーズで阪神がパ・リーグに勝てるかどうか」という議論がファンの間で盛り上がっている。＊＊＊【写真を見る】世界的俳優から90年代に大ヒットを飛ばした歌姫