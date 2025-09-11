モデルでタレントのSHIHO（49）が9月8日、自身のInstagramに韓国で参加したファッションショーの様子を投稿した。複数の写真や動画をアップしていたなか、13歳の娘・サランとのツーショットも公開し、話題となっている。SHIHOといえば、2009年に格闘家の秋山成勲（50）と結婚し、2011年にサランを出産。2018年にはハワイに移住したものの、新型コロナによる影響や秋山の格闘技団体との契約の関係で、2021年に日本に帰国した。「SHI