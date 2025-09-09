2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£6Æü¤ËWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥á¥­¥·¥³¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤½¤Î¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯7·î¤«¤é2015Ç¯1·î¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¡£¥á¥­¥·¥³¤Ï¡¢9Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØEl Economista¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¡ÊÆüËÜ¤È¡ËÀï½Ñ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤