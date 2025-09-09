日本代表と対戦したメキシコのアギーレ監督、日韓の違いを説明 「（韓国は）スパイクを上げるプレーなどに慣れている、ルールの限界まで競い合う」

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

6日にW杯共催国のひとつであるメキシコとの親善試合を行い、0-0で引き分けた。

そのメキシコ代表を率いるのは、2014年7月から2015年1月まで日本を指揮したハビエル・アギーレ監督。

メキシコは、9日に韓国と対戦するが、『El Economista』によれば、アギーレ監督は日本と韓国との違いについてこう話していたそう。

「韓国は（日本と）戦術、フィジカル、インテンシティが非常によく似ているが、いい意味で非常にアグレッシブだ。

フィジカルコンタクト、スパイクを上げるプレー、腕を広げて飛び込むプレーに慣れている。我々メキシコ人が慣れているように、彼らもルールの限界まで競い合うことに慣れている。

彼らは絶対にあきらめないチームであり、我々に多くのものを要求し、限界まで追い込んでくるだろう」

韓国は日本よりも”武闘派“だととらえれているようだ。日本代表の久保建英は、メキシコはダーティーだと語っていたが、アギーレ監督もその点を自認しているといえる。

日本戦で遺恨を残した韓国人スター3人

メキシコ対韓国戦がどのような展開になるのか注目される。