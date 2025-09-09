デート代返金求め車で長時間連れ回し東京・竹の塚警察署で目撃されたのは、カメラに気が付いたのか、とっさにうつむく男。金銭をだまし取ろうとして、交際相手の女性を長時間にわたり連れ出した疑いで逮捕された杉本俊広容疑者（49）。2人の間にはデート代などを巡り金銭トラブルがあったとみられ、杉本容疑者はデート代を返金してもらうために驚きの行動に出たのだ。女性の猫やキャットタワー勝手に車に9月4日、茨城県にある女性