猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて開催します。 「ねこ休み展」in 名古屋 開催日時： 2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)営業時間： 11:00〜17:00休館日： 毎週月曜日・火曜日※9月23日(火・祝)は開館、翌24日(水)は振替休館※10月13日(月・祝)は開館会場： TODAYS G