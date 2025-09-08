あーにゃ＆びすけも名古屋会場で初披露！「ねこ休み展」in 名古屋
猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて開催します。
「ねこ休み展」in 名古屋
開催日時： 2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)
営業時間： 11:00〜17:00
休館日 ： 毎週月曜日・火曜日
※9月23日(火・祝)は開館、翌24日(水)は振替休館
※10月13日(月・祝)は開館
会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12
入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料
出展者 ： 47組
主催 ： BACON
※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。
猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて開催。
こお展覧会は、名古屋ギャラリーの8周年と「ねこ休み展」10周年が重なる、まさにWアニバーサリーイヤー！会場内では“10年分の感謝”を込めた記念企画が盛りだくさん！スター猫たちの新作展示に加え、豪華特典や限定グッズが続々と登場します。
ファンはもちろん、初めて訪れる方にとっても、猫と人との絆を感じられる特別な体験となること間違いなしです。
■動員200万人超！SNS総フォロワー数300万人の「ねこ休み展」が10周年、新スター猫＆限定グッズとともに名古屋初上陸！！
2015年に始まった「ねこ休み展」も2025年で10周年を迎えます。
出展クリエイターのトータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。
全国で愛される本展覧会の名古屋会場では、秋開催ならではの新作展示と限定グッズを携えて開催します。
展示作品はすべて新作となり、SNSで公開されていない未公開作品も多数展示予定です。
＜10周年を記念して加わった新スター猫が名古屋に！＞
2025年の10周年展覧会より参加した話題のスター猫たちが、名古屋会場に初登場！
もふもふでとろけるような大きな北欧猫「しろあん(@shiroan_chan)」は、X(旧Twitter)で10万人以上のフォロワーを抱える人気猫。
見る者すべてをほっこりさせる寝顔や愛くるしい仕草が、本展覧会で初披露されます。
また、Instagramで約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、短足でまんまるなお顔がチャームポイントの親子猫・まいるとじゅじゅが登場。
お茶目な表情や心あたたまる親子のやりとりは必見です。
さらに、寂しがり屋でマイペースな“あーにゃ”と、おしゃべり好きで活発な“びすけ”のコンビ「あーにゃ＆びすけ(@a_nya.0606)」も名古屋会場で初披露！10周年を彩る新たなスター猫たちの魅力を、会場で体感してください。
このほかにも、Xでは54万人、Instagramでは100万人超えのフォロワー数を誇る“キングオブスターねこ”「うにちゃん(@unicouniuni3)」や、人気急上昇中の「Muu(@muu_daybyday)」、そしてInstagramフォロワー50万人超の「むぎめし家(@mugimeshi323)」も名古屋初上陸となる新作を披露！三匹の仲良し猫“こむぎ、こまる、ここあ”の日常を切り取った作品は必見です。
さらに、10周年を記念した特別グッズも名古屋会場で初登場！数量限定のアイテムや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズなど、完売必至のラインナップをチェックしてみてください☆
■Wアニバーサリー記念！名古屋限定のポストカード＆非売品ポーチや豪華ロンT抽選プレゼントも！
猫の祭典『ねこ休み展』が2015年の開催から10周年になることと名古屋ギャラリーの8周年を記念して、来場者特典として記念オリジナルポストカードを限定配布します。
配布されるデザインは、「10周年秋限定デザイン」または「初回開催時のキービジュアルを使用したアーカイブポストカード」のいずれかをプレゼント。
ここでしか手に入らない記念アイテムです。
さらに、会場内の様子を「#ねこ休み展」のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し、受付で投稿画面を提示＆公式SNSをフォローすると、10周年ロゴ入り限定ポーチをその場でプレゼント。
実用性も高く、ファン必見の非売品です。
また、税込3,000円以上のグッズ購入者には、超豪華な10周年記念ロンTが当たる抽選も実施。
シルクスクリーン印刷によるこだわりの一着は、秋以降にも活躍する記念アイテムです。
※すべて数量限定、なくなり次第終了となります。
“ねこまみれ”な癒しの猫グッズ
＜まめプロ＞
・10周年記念 赤ぬこ 4,980円
＜wokasinaiwo＞
・ミニミニ額 各種 1,540円
・ミニバッグ付きキーホルダー 2,530円
・ネコノナリカケ巾着 2,530円
・ミニ額(布バージョン) 3,300円
＜猫竹＞
・猫のヒゲ入れ袋 2,200円
・メガネ＆スマホクリーナー10cm 660円
・ピンバッジ 2,800円
＜おおいしももこ＞
・起き上がり子猫(中) 3,300円
＜とりのこ事務所＞
・カリカリ楽団ポスター 1,100円〜
・クリアファイル 440円
・ポストカード 220円
・カリカリ楽団レターセット 1,100円
＜福嶋吾然有＞
・10周年記念 A5変形カード 330円
・10周年記念 クリーナークロス 720円
・10周年記念 ICカードケース 2,420円
・10周年記念 マグネット 550円
・10周年記念 缶バッジ 550円
＜nemunoki paper item＞
・オーガニックコットンメッシュ巾着 1,320円
・シルクスクリーンハンドル付きポーチ 1,320円
・ステッカー付きレターセット 770円
・レターセット 715円
＜アップルココ＞
・コーラス 4,400円
＜灯さかす＞
・アンブレラマーカー 770円
・クリアしおりセット 660円
・チケットホルダー 550円
・マルチクロス 660円
＜Mai＞
・ザビエル首輪 各種 1,870円
＜Damyan.＞
・ウッドキーホルダー 1,000円
・cat×bijouポニーフック 2,000円
＜ほんだ猫＞
・本を傷つけにくいしおり 1,100円
・ほんだ猫 めがねふき 1,430円
＜ソラネコ＞
・十二星座耳飾り ピアス・イヤリング 2,200円
・にゃんクリームソーダ ピアス・イヤリング 2,500円
・にゃんクリームソーダ ネックレス 3,000円
＜COCOMEROCAT＞
・コンパクトミラー 1,800円
・品名スマホネックポーチ 4,200円
＜Cats in the room.＞
黒ネコポーチ 1,650円
＜あおいとり＞
・気まま猫カレンダー2026 1,320円
＜SUIMIN＞
・サコッシュ 1,980円
・メッシュポーチ 2,090円
・タオルハンカチ 1,210円
※上記は一部の発売予定アイテムになります。
※すべて税込表記
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post あーにゃ＆びすけも名古屋会場で初披露！「ねこ休み展」in 名古屋 appeared first on Dtimes.