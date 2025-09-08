怒ったり笑ったり、とにかく忙しい。【権藤博の「奔放主義」】パV争いはラストスパート間際 日本ハム「優勝の条件」を話そう日本ハムの新庄監督（53）は8月下旬に首位ソフトバンクを3タテした際、「追われる方は窮屈になる。追う方は楽なんですよ」と、上機嫌で語っていた。7月31日に首位から陥落したものの、この3連勝でソフトバンクと0.5ゲーム差の2位。手応えを感じていたのは確かだろう。しかし、依然として順位は変わら