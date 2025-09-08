ANA NEO（株）（TDBコード：065057671、資本金8735万円、東京都港区新橋1-1-13、代表清算人冨田光欧氏）は、8月25日に東京地裁より特別清算開始命令を受けた。当社は、2020年（令和2年）8月に設立された。ANAホールディングス（株）および各種ゲームの企画・開発を手掛けるJP GAMES （株）、越境ECに強みを持つCX（株）の3社の出資によって設立された合弁会社で、バーチャルトラベルプラットフォームアプリ「ANA GranWhale」を