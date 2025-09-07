モデルで女優の三吉彩花（29）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズで「東京ガールズコレクション」は「最後の出演」であることを明言した。 【写真】美の圧がスゴイ！TGCに登場した池田エライザ、中条あやみ、三吉彩花 移動中とみられる自身の画像を掲載し「今回はTGC20周年ということもありわたくし最後の出演となります」とコメントした。さらに「何度もチームで話し合い前向きに進むた