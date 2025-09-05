株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年９月5日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,390kcal*1、総重量453g*2）を期間・数量限定で発売した。■「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガーバーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香