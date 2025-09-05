炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年９月5日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,390kcal*1、総重量453g*2）を期間・数量限定で発売した。
■「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさをご堪能いただくため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾として、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』を発売した。
『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズスライス4枚を重ね、クリーミーなマヨソースに唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、総カロリー1,390kcal*1、総重量453g*2の旨さと辛さがクセになる超大型バーガー。
また発売を記念し、『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーいただくと半分にカットしてご提供する。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。
『“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様も、辛い物好きの皆様も、総カロリー1,390kcal*1、総重量453g*2の旨さと辛さがクセになる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
バーガーキングの2025年“ワンパウンダーシリーズ”第3弾
『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
■商品概要
商品名：インフェルノ ザ・ワンパウンダー
発売日：2025年9月5日（金）〜
価格：単品2,090円、セット2,390円
特典：オリジナルステッカー
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※「燻製辛口ガーリックフレーク」には辛味成分が含まれている。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
【特典】
『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』も好評発売中。
商品名：ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー
発売日：2025年8月22日（金）〜
価格：単品 1,490円、セット 1,790円
商品名：チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー
発売日：2025年8月22日（金）〜
価格：単品 1,290円、セット 1,590円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※「燻製辛口ガーリックフレーク」には辛味成分が含まれている。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
