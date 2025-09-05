ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 歌手の橋幸夫さんが死去、82歳 夢グループが発表 橋幸夫 歌手・アーティスト 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース オリコン 歌手の橋幸夫さんが死去、82歳 夢グループが発表 2025年9月5日 18時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 歌手の橋幸夫さんが4日に82歳で死去したと夢グループが公表した 通夜は9日午後6時から、葬儀は10日正午から執り行われるとのこと 葬儀委員長は夢グループ代表の石田重廣氏、喪主は橋さんの妻が務めるという 記事を読む おすすめ記事 「太陽にほえろ！」“山さん”露口茂さん死去 93歳、老衰 14年にわたり皆勤で出演 2025年9月2日 9時49分 「太陽にほえろ！」山さん役、露口茂さん死去…９３歳 2025年9月1日 15時43分 「御三家」橋幸夫さん死去、82歳 60年「潮来笠」62年「いつでも夢を」ヒット曲多数 2025年9月5日 19時12分 橋幸夫さん死去 ８２歳 アルツハイマー型認知症を公表「脳以外は元気」の報告矢先 2025年9月5日 19時14分 橋幸夫さん死去 悲しみ広がる「先日テレビで見た気がしたけど…」「時代がまた終わった気がします」 Xトレンド上位に「夢グループ」も 2025年9月5日 19時15分