■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/1、祝日「レーバーデー」で休場2）9/2、NYダウ▲249ドル安、45,295ドル3）9/3、NYダウ▲24ドル安、45,271ドル【前回は】相場展望9月1日号米国株: トランプ「米国の王様」の最終目的は「ノーベル平和賞」授章日本株: 個別銘柄のチャートで、多くの銘柄に「売り」サインが目立つ●2．米国株：トランプ決断を巡る不透明感が強まり、米国株安へ1）トランプ決断を巡る不透明感が強