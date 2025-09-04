体調不良でも出場しマルチ安打＆激走【MLB】パイレーツ 3ー0 ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）の敵地でのパイレーツ戦で、体調不良のため当初の登板予定を回避。DHとして出場し、打線では唯一のマルチ安打と気を吐いた。体調不良でも躍動する姿には実況席も、ただただ唖然とするしかなかった。大谷はこの日、復帰後12度目となる先発マウンドが予定されていたが、先発はシ