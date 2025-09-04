カルビーは「ピザポテト」初の派生ブランドとして、『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』を9月8日に発売する。全国のコンビニエンスストアで期間限定で発売され、2025年10月中旬に終売する予定。価格はオープン価格で210円前後(税込)になる見込み。「ピザポテト」は1992年に発売開始されたロングセラー商品。これまでも新味は数多く作られていたが、初の派生ブランドとして「クリスピーピザポテト」が誕生する。波型カット