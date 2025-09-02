◇「努力した甲斐もなく、結局枯れてしまった」1日午後、江原道江陵市城山面渭村里（カンウォンド・カンヌンシ・ソンサンミョン・ウィチョンリ）の小学校横にある長ネギ畑。約3000平方メートルの畑に植えられた長ネギは畑一面黄色く枯れていた。からからに乾いた畑に足を踏み入れると、地面から土ぼこりが舞い上がった。すぐ隣のハクサイ畑に最近植えられた苗は水不足で枯れており、一緒に植えられたアズキも力なくしおれていた。