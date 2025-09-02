ウクライナ最高会議の元議長が銃で殺害され、52歳の男が拘束されました。捜査当局は「ロシアの関与が疑われる」としています。この事件は8月30日、ウクライナ西部リビウの路上で最高会議の元議長、アンドリー・パルビー氏が何者かに銃撃され、その場で死亡したものです。地元メディアはフードデリバリーの格好をした人物が待ち伏せて発砲し、逃走する映像を公開していました。捜査当局は31日、隣接する州でリビウ在住の無職の52歳