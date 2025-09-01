¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò8·î30Æü¡Á9·î10Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡ªReno9 A¤Ê¤É¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êµì¡§¥ª¥Ã¥Ý¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï30Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖOPPO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖOPPOÀ½ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤ò2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç